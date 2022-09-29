ДТЕК Ахметва скасував через суд ще один штраф Антимонопольного комітету на 160 мільйонів

Апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу Антимонопольного комітету (АМКУ) та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов ТОВ "ДТЕК Трейдінг" та скасовано накладений на компанію у квітні 2021 року штраф на суму 163,4 млн грн.

Відповідне рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 27 вересня, пише Finbalance.

15 вересня Верховний Суд скасував накладений цим же рішенням Антимонопольного комітету штраф для "ДТЕК Східенерго" у розмірі 91,05 млн грн.

У липні Північний апеляційний госпсуд також відмовився задовольнити апеляційну скаргу АМКУ та залишив без змін рішення Госпсуду Києва, який скасував накладений Антимонопольним комітетом у цій справі штраф для ще однієї компанії Ріната Ахметова – "ДТЕК Західенерго" на суму 172,97 млн грн.

У червні Госпсуд Києва скасував штраф АМКУ у цій справі, накладений на "ДТЕК Дніпроенерго" на суму 125,5 млн грн.

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Як повідомлялося, у квітні 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував низку найбільших енергокомпаній за змову під час встановлення цін на вугілля у 2016-2019 роках на загальну суму 775,48 млн грн, у тому числі компанії із холдингу ДТЕК Ріната Ахметова було оштрафовано на 552,94 млн грн.

У тому числі держпідприємство "Держвуглепостач" отримало штраф на 22,86 млн грн, ТОВ "ДТЕК Трейдинг" – на 163,45 млн грн, АТ "ДТЕК Дніпроенерго" – 125,47 млн ​​грн, АТ "ДТЕК Західенерго" – 172,97 млн грн, ТОВ "ДТЕК Східенерго" – на 91,05 млн грн, ПАТ "Центренерго" – на 205,84 млн грн, ПрАТ "Черкаське хімволокно" – на 14,42 млн грн.

АМКУ встановив, що деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній-постачальників та споживачів енергетичного вугілля. Згодом постачальники вугілля підвищували ціни до рекомендованих на цих нарадах.

За даними АМКУ, така ситуація тривала майже три роки, хоча Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін, оскільки в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах.