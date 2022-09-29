Правоохоронці розпочали 49 кримінальних проваджень через нелегальний виїзд за кордон через систему "Шлях"

У системі "Шлях" є дані про ліцензованих перевізників, що здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні рейси, а також, про волонтерів, які доставляють необхідні для країни товари, зокрема для ЗСУ та медзакладів. За час функціонування системи правоохоронці зафіксували спроби зловживань системою, а саме внесення даних осіб, які не мали достатніх підстав для перетину кордону.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За даними Міністерства інфраструктури України, нині розпочато щонайменше 49 кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень при виїзді за кордон із використанням системи "Шлях". Правоохоронці перевіряють законність внесення даних про перевізників-волонтерів до системи", – прокоментував заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Розслідування у тому числі ведуть Національна поліція України, Державне бюро розслідувань України та Служба безпеки України. У ході розслідувань найбільше запитів до Міністерства надійшло від столичних правоохоронців. Переважна більшість проваджень стосуються можливих порушень з боку військово-цивільних адміністрацій.

Міністерство інфраструктури України та Державна служба з безпеки на транспорті сприяють розслідуванню можливих зловживань і вже надали повний доступ усім правоохоронним органам до необхідних записів, додав Найєм.

Система "Шлях" була створена в кінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків в сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Використання системи для надання дозволів на перетин кордону було вимушеним кроком, щоб врегулювати питання виїзду за кордон ліцензованих перевізників після початку широкомасштабного вторгнення росії. Завдяки тісній співпраці з Держприкордонслужбою вдалось запобігти повній зупинці вантажних та пасажирських перевезень, у тому числі гуманітарних та військових вантажів з 24 лютого.

На період воєнного стану система "Шлях" – цифровий майданчик для передачі даних про волонтерів та водіїв ліцензованих перевізників від військових адміністрацій та Міністерства інфраструктури до Державної прикордонної служби України.

За сім місяців, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до системи "Шлях" для перетину кордону було внесено дані про 146 тис. громадян.

Понад 86 тис. із них – водії ліцензованих перевізників пасажирів і вантажів. Вони вносили дані самостійно через особисті електронні кабінети системи "Шлях".

Дані про ще 47 тис. людей на перетин кордону до системи "Шлях" подали військові адміністрації і про понад 13 тис. – Міністерство інфраструктури України. Це звернення волонтерів, які доставляють гуманітарні вантажі Збройним Силам України та медичним закладам.

Найбільше волонтерів-заявників подали свої дані до системи через Львівську, Волинську та Тернопільську обласну військову адміністрацію. За їхнього сприяння загалом за межі України виїхали більше, ніж половина з числа усіх волонтерів внесених в систему.