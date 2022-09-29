ЄІБ може профінансувати будівництво першого концесійного автобану з Польщі до Львова, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустрів із віце-президенткою Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Зокрема, вони обговорили фінансування й завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець – Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

Як відзначив Шмигаль, Україна розраховує, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури нашої держави.

Він подякував за виділення Україні з боку ЄІБ 1,59 млрд євро фінансової підтримки. Перший транш надійшов Україні цього місяця:

Як повідомила у свою чергу Червінська, другий транш у розмірі більш ніж 550 млн євро надійде за запитом уряду України вже найближчим часом.

У кінці 2021 року Шмигаль анонсував, що будівництво першого концесійного автобану розпочнуться цього року.