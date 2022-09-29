Мінфін закликав місцеву владу вкладати вільні кошти у військові облігації

Міністерство фінансів "у зв’язку з великою кількістю запитів з боку органів місцевої влади" закликає вкладати вільні кошти місцевих бюджетів у державні цінні папери.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, така можливість передбачена відповідним Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (постанова Кабміну №544 від 23 травня 2018 року).

Згідно з порядком, тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися шляхом придбання державних цінних паперів із строком обігу до одного року (короткострокові державні облігації), від одного до п’яти років (середньострокові державні облігації) та більше п’яти років (довгострокові державні облігації).

"Купівля місцевими бюджетами державних цінних паперів – це не тільки інвестування в найнадійніший фінансовий інструмент в країні та ефективне використання тимчасово вільних коштів, але і фінансування нагальних потреб держави в умовах воєнного стану", – наголошується у повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що станом на сьогодні територіальні громади володіють ОВДП на суму понад 1 мільярд гривень.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 27 вересня, змогло залучити до держбюджету 574,99 млн грн (в еквіваленті).

При цьому ОВДП на понад 300 мільйонів гривень з цієї суми викупило Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Водночас Національний банк України (НБУ) з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.