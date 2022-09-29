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Аграрії подали понад 17 000 заявок на отримання дотацій за кошти Євросоюзу

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Аграрії подали понад 17 000 заявок на отримання дотацій за кошти Євросоюзу
Станом на сьогодні вже 17,1 тис. аграріїв із 38 тисяч зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі подали заявки на участь у програмі підтримки, що фінансується коштами Європейського Союзу.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, за першим напрямом підтримки для отримання субсидії на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення подали заявки 13 720 виробників сільськогосподарської продукції.

За другим напрямком – для отримання дотацій за утримання корів – заявки подали 3 380 аграріїв.

"З огляду на те, що кількість охочих отримати допомогу зростає, нагадуємо, що учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі пройшли реєстрацію у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям", – наголошують у Мінагрополітики.

У міністерстві нагадали, що кінцевий термін подання заявок на участь у програмі за обома напрямами – 15 листопада 2022 року.

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