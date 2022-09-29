Рада планує розглянути проєкт держбюджету на 2023 рік наступного тижня, – Арахамія

Верховна Рада України планує наступного тижня розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Бюджет ми розглядатимемо вже наступного тижня. І там весь бюджет – фактично на війну та на оборону. У принципі, все – на оборону, можна так сказати", – сказав Арахамія.

Він також зазначив, що більшу частину фінансової допомоги від Білого дому у понад $12 млрд, передбачену прийнятим у Сенаті США проєктом короткострокової бюджетної резолюції, буде спрямовано на закупівлю зброї.

"Ми очікуємо, що вже завтра буде голосування (у Конгресі США – ред.) з цього питання. Більшість цих коштів, звичайно, піде на зброю. Десь 85% із цих грошей піде на закупівлю зброї. І решта піде на пряму підтримку нашого бюджету. Ми маємо великий дефіцит бюджету", – пояснив Арахамія.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.