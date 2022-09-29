Нацбанк анулював ліцензії двом страховикам

Національний банк України анулював ліцензії на здійснення страхової діяльності ПрАТ "Українська промислова страхова компанія" та ТДВ "Страхова компанія "Надія".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 вересня 2022 року.

Нагадаємо, 12 серпня 2022 року до цих страховиків був застосований захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій.

Зазначені страховики повторно порушили ліцензійні умови та вже вкотре на вимогу регулятора не надали інформацію щодо:

дотримання обов’язкових фінансових нормативів;

прострочених зобов’язань за укладеними договорами страхування;

випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але не виплачених збитків).

Отже, страховики протягом тривалого часу після початку агресії РФ не вжили заходів для налагодження операційної діяльності та обліку, що унеможливлює здійснення повноцінної страхової діяльності.

Водночас ненадання страховиками регулятору інформації на вимогу та в умовах неподання ними звітності перешкоджає Національному банку здійснювати належний нагляд за діяльністю зазначених компаній.

Рішення про анулювання (відкликання) ліцензій набирають чинності 30 вересня 2022 року.

Страховики, до яких Національним банком застосовані зазначені заходи впливу, здійснюють діяльність у сегменті non-life.

ПрАТ "Українська промислова страхова компанія" не подає до Національного банку звітність, починаючи зі звітності за 2021 рік.

ТДВ "СК "Надія" не подає до Національного банку звітність, починаючи зі звітності за перший квартал 2022 року.

За результатами 2021 року ТДВ "СК "Надія" отримало 3 млн грн страхових премій, здійснило 3,1 млн грн страхових виплат. Водночас ТДВ "СК "Надія" не укладало договори страхування з фізичними особами. Частка ринку компанії за результатами 2021 року – 0,006%. Страховик повідомив Національний банк про тимчасове припинення страхової діяльності після початку військової агресії РФ.