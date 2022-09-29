Витік газу з "Північного потоку-1" може припинитися в понеділок, – оператор

Витік газу з пошкодженого балтійського газопроводу "Північний потік-1" може припинитися в понеділок, 3 жовтня.

Про це повідомив оператор газопроводу, передає Reuters.

Водночас, представник Nord Stream AG заявив, що неможливо дати будь-які прогнози щодо майбутньої роботи газопроводу, поки не буде оцінено збиток.

Компанія також заявила, що зможе провести таку оцінку лише після того, як зможе дістатися до цього району.

"Поки не буде результатів оцінки збитків, не можна робити жодних прогнозів. Оцінку збитків можна проводити на місці, щойно ми встигнемо підійти до цього району. На даний момент це заборонена зона", – сказав представник компанії.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.