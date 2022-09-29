Німеччина виділить 200 мільярдів євро на підтримку власної економіки

Федеральний уряд Німеччини виділяє 200 млрд євро для підтримання національної економіки та громадян на тлі енергетичної кризи.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи на брифінгу ситуацію з енергозабезпеченням, передає Укрінформ.

"Російська війна проти України триває з усією жорстокістю. Ми впевнені, що українці спроможні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність; вони можуть покластися на нас і на світову спільноту, яка не буде просто спостерігати, як великий потужний сусід нападає на іншу країну. Ми й далі будемо солідарними. Але ми також подбаємо про те, щоби наша економічно міцна країна впоралася з таким великим викликом. Росія використовує у війні не лише озброєння проти України, а й поставки енергії як зброю на міжнародному рівні", – сказав Шольц.

Він зазначив, що після руйнування на газопроводі "Північний потік" можна говорити, що в осяжному майбутньому поставок газу з РФ не буде, але Німеччина добре підготовлена до такого розвитку подій. Водночас завданням є зниження цін на енергію.

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"Щоби ціни знизилися, ми запроваджуємо зараз великий "захисний щит" з фонду економічної стабілізації, який сягатиме 200 млрд євро", – сказав Шольц.

Він також анонсував запровадження незабаром механізму гальмування цін на газ як для приватних користувачів, так і для промисловості.

Своєю чергою віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек уточнив, що сума 200 млрд євро розрахована на період до кінця зими – до березня або квітня 2024 року.

"Напад путінського режиму на нашу національну економіку має на меті дестабілізацію економіки та демократичного порядку в Європі та в Німеччині", – сказав Габек, зауваживши, що "захисний щит" має зруйнувати залежність від російського газу, яку Німеччина сама створила.

Міністр фінансів Крістіан Ліндер своєю чергою заявив, що нинішня "енергетична війна має на меті знищити багато того, що люди вибудовували десятиріччями".

"Ми не можемо цього прийняти. Ми будемо захищатися", – заявив він.

За словами Лінднера, заходи, які ухвалив федеральний уряд, мають дати Путіну зрозумілу відповідь: Німеччина є економічно сильною і має можливості мобілізувати цю економічну силу, коли потрібно.

При цьому жоден із представників німецького уряду не став звинувачувати Кремль у руйнування власного трубопроводу, але з їхніх слів випливало, що провину за аварію на об’єкті в Берліні схильні покладати на російську сторону.

Як повідомлялось, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки газу. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2". Витоки сталися на північний схід і південний схід від данського острова Борнхольм.

Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".