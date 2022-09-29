Turkish Airlines скасувала всі рейси в Україну до кінця року

Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила скасування авіарейсів до та з України по 31 грудня включно.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, пасажири скасованих рейсів можуть звернутися за отриманням компенсації у звичайному порядку, повідомляє Укрінформ.

"Усі наші рейси до та з України скасовано до 31 грудня 2022 року (включно)", – повідомили в авіакомпанії.

Водночас компанія скасувала рейси за окремими напрямками в Білорусь та РФ.

Зокрема по 31 грудня 2022 року (включно) скасовано рейси до та з Мінська (Білорусь), Краснодара, Сочі, Ростова та Єкатеринбурга (РФ).

Нагадаємо, повітряний простір України закрито для цивільної авіації з 24 лютого через повномасштабне російське вторгнення.