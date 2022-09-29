"Укрзалізниця" за вересень експортувала рекордні з початку війни 2,7 мільйона тонн зернових

"Укрзалізниця" за період 1-28 вересня 2022 року експортувало рекордні з початку російської агресії 2,73 млн тонн зернових вантажів, що на 70,6% перевищує показники всього серпня (1,6 млн тонн) У тому числі за минулий тиждень 21-28 вересня компанія перевезла 480 тис. тонн зернових.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов під час онлайн-наради з учасниками галузі, передає Інтерфакс-Україна.

"За підсумками вересня, я думаю, що ми перевеземо приблизно 3 млн тонн зерна в експортному повідомленні", – сказав Ткачов.

За його словами, за 1-28 вересня до українських портів для подальших відвантажень до третіх країн доставлено 1,92 тис. тонн сільгосппродукції (за весь серпень у 2,4 разу менше – 795 тис. тонн), тоді як через наземні прикордонні переходи на західній кордоні перевезено 808 тис. тонн зерна (у серпні – 805 тис. тонн).

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Ткачов також уточнив, що найбільшими за обсягами перевезення зерна наземними прикордонними переходами стали Ізов-Хрубешів із показником 211,9 тис. тонн, Батьово-Еперешке (123 тис. тонн) та Ягодин-Дорогуськ (85 тис. тонн).

"Маємо відмінні результати: зростає і навантаження, і перевезення по мережі "Укрзалізниці", і найголовніше – зростають перевезення в експортному сполученні, насамперед завдяки перевезенням у бік портів", – наголосив заступник директора.

За даними Ткачова, з початку вересня "Укрзалізниця" сумарно завантажила у вагони 2,63 млн тонн зернових вантажів (за весь серпень – 1,74 млн тонн), що становить майже 28% від загального обсягу всіх видів вантажів.

Крім того, за 28 днів вересня "Укрзалізниця" доставила через наземні прикордонні переходи та в порти 113,8 тис. тонн соняшникової олії, а також 146,9 тис. тонн шротів та макухи всіх видів.

Представник "Укрзалізниці" також уточнив, що в другій половині вересня середньодобове навантаження у вагони компанії перевищило позначку 100 тис. тонн (у серпні – 56 тис. тонн), досягнувши рекордних з початку російської агресії показників. Так, 23 вересня до вагонів було завантажено 127 тис. тонн сільгосппродукції, 24 вересня – 112 тис. тонн, 26 вересня – 105 тис. тонн, 28 вересня – 110 тис. тонн.

Ткачов уточнив, що за вказаний період середня добова обробка вагонів усіх видів на прикордонних переходах просіла на 6% – до 1,73 тис. вагонів порівняно з 1,85 тис. вагонів у середньому за серпень, тоді як передача вагонів-зерновозів становила 536 вагонів на добу, що на 12,5% більше за середні показники за серпень (469 вагонів-зерновозів на добу).

Ткач уточнив, що до 28 вересня сумарна черга вагонів усіх номенклатур на кордоні скоротилася порівняно з 1 вересня на 24,4% – до 18,99 тис. одиниць із 25,12 тис. одиниць, унаслідок чого середній час очікування на кордоні становить приблизно 10 діб. При цьому для зернових вантажів черга із вагонів скоротилася на 48% – до 4,38 тис. одиниць із 8,48 тис. одиниць – це сталося завдяки зростанню показника середньодобової здачі вагонів на 63 одиниці внаслідок переорієнтації частини перевезень у напрямку до менш завантажених залізничних транспортів морпортів.