Ціни на газ у Європі опустилися до $1800 за тисячу кубометрів попри аварії на "Північних потоках"

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 29 вересня станом на закриття становила 179,5 євро за МВт-год або $1813 за тисячу кубометрів.

Порівняно із закриттям попереднього торгового дня ціни впали на 7% повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином біржові ціни на газ майже компенсували зростання на тлі новин про аварії на газопроводах системи "Північний потік", коли вони перевищували $2000 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, 27 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

НАТО вважає, що витоки газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсійних дій. При цьому представники європейських спецслужб у понеділок і вівторок зафіксували кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах "Північного потоку", які ймовірно, сталися внаслідок підводних вибухів, за даними CNN.