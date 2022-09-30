Доходи Іраку від експорту нафти падають четвертий місяць поспіль, – ЗМІ

Міністерство нафти Іраку четвертий місяць поспіль фіксує зниження доходів від експорту нафти, у серпні вони склали близько $9,7 млрд.

Це випливає з опублікованої відомством статистики, передає enkorr.

"Сукупний обсяг експорту сирої нафти в серпні становив 101,86 млн барелів, доходи – $9,69 млрд", – цитує агентство INA заяву Міннафти.

Середня ціна на нафту за звітний період досягла $95 за барель.

Доходи Іраку від експорту нафти в липні становили близько $10,6 млрд за середньої ціни на рівні $103,6 за барель. У червні Ірак отримав $11,355 млрд за середньої ціни нафти в $112,21 за барель.

При цьому експорт нафти в травні приніс Іраку рекордну за 50 років суму — $11,48 млрд за середньої вартості бареля на рівні $112,19.

Раніше повідомлялося, що Ірак почав втрачати свої позиції на нафтовому ринку Азії, поступаючись Росії, яка робить великі знижки на свою нафту.