Маршрут для експорту казахстанської нафти КТК має запрацювати на повну потужність до середини жовтня

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) планує запустити два виносних причальних пристрої до 15 жовтня.

Про це повідомив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, передає enkorr із посиланням на "Казінформ".

"Щодо КТК питання було вирішено з підрядниками по судну, яке мало замінити танки плавучості. Самі танки плавучості є. Рішення було прийнято, ми очікуємо прибуття. Заміна першого танка очікується приблизно до 10 жовтня, другого – до 15 жовтня, тобто практично всі три ВПУ мають бути у роботі", – сказав Акчулаков.

Він заявив, що КТК – це найвигідніший маршрут для транспортування казахстанської нафти. Зі слів Акчулакова, інші маршрути будуть менш ефективними з погляду грошей, але вони все ж допомагатимуть експортувати нафту.

Акчулаков також відповів на питання щодо ремонту на Кашагані.

"Щодо ремонту на Кашагані є кілька рішень. До 20 числа того ж місяця родовище повернеться на старий режим видобутку – 400 тис. барелів на добу. Ви бачите, що часові рамки приблизно схожі. Якщо до 15-20 жовтня КТК і Кашаган запрацюють, то взагалі немає проблем", – заявив Акчулаков.

Із його слів, через ремонтні роботи на великому родовищі втрати становили приблизно 200 тис. барелів на добу.