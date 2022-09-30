Оператор "Турецького потоку" повідомив про відкликання ліцензії через санкції ЄС проти РФ

Компанія South Stream Transport B.V, оператор газопроводу "Турецький потік", повідомила, що у неї достроково відкликали експортну ліцензію через санкції Європейського Союзу проти РФ.

Ліцензію було відкликано 18 вересня, передає "Комерсант" із посиланням на заяву компанії.



У повідомленні наголошується, що постачання газу трубою не зупиняться. South Stream Transport B.V. подала заявку на поновлення ліцензії. У заявці зазначається, що постачання важливе для енергетичної безпеки Європи.



Офіційне повідомлення про відкликання ліцензії направила влада Нідерландів, пославшись на пункти постанови Євросоюзу.

"Згідно з цими пунктами забороняється постачання товарів та надання послуг, зокрема технічної допомоги та обслуговування, для використання в Росії, включаючи її виняткову економічну зону та континентальний шельф", – йдеться в прес-релізі.



"Турецьким потоком" газ поставляється з Росії до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи – Сербію, Болгарію, Грецію, Північну Македонію, Румунію, Боснію, Герцеговину. Протяжність газопроводу – 930 км. Його проєктна потужність складає 31,5 млрд. куб. м газу на рік. Газопровід запустили у січні 2020 року.

Як повідомлялося, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.