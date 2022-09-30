Мін’юст США звинуватив російського мільярдера Дерипаску у порушенні санкцій

Влада США звинуватила російського олігарха Олега Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій, запроваджених Вашингтоном.

Про це повідомляє Financial Times, передає Європейська правда.

Міністерство юстиції США в четвер оприлюднило обвинувальний акт, в якому Дерипаску і двох його спільників – громадянку США Ольгу Шрікі і громадянку Росії Наталію Бардакову – звинувачують у змові з метою порушення американських санкцій, введених проти олігарха і його приватної інвестиційної компанії "Базовий елемент".

Катерина Вороніна, подруга Дерипаски, була звинувачена у наданні неправдивих свідчень владі США при спробі в'їзду в країну, щоб народити дитину.

"Після несправедливого і неспровокованого вторгнення Росії в Україну я пообіцяв американському народу, що міністерство юстиції буде працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто порушує наші закони і загрожує нашій національній безпеці", – заявив у четвер генеральний прокурор США Меррік Гарланд. "Сьогоднішні звинувачення демонструють, що ми виконуємо цю обіцянку" – додав він.

Дерипаска і 23 інших російських олігарха й державних чиновників в квітні 2018 року зіткнулися з найжорсткішими заходами, введеними США у відповідь на вторгнення Росії в український Крим в 2014 році і передбачуване втручання в американські вибори 2016 року.

Олігарх тоді заявив, що ці звинувачення є безпідставними, і подав до суду на Управління з контролю за іноземними активами – підрозділ Казначейства США, який здійснює нагляд за санкційною політикою США. Минулого року суддя окружного суду США відхилив позов.

Влада США стверджує, що після введення санкцій у 2018 році Дерипаска незаконно використовував фінансову систему країни, щоб зберегти три елітні об'єкти нерухомості в країні. Шрікі в 2019 році допомогла організувати продаж каліфорнійської музичної студії, що належала Дерипасці, через кілька підставних компаній, за що отримала понад $3 млн, які вона намагалася перевести на рахунок, що належить одній з компаній олігарха, повідомляє Мін'юст.

Згідно з обвинувальним висновком, обидва соратники нібито допомогли Вороніній виїхати з Росії до США в 2020 році, щоб народити дитину, яка отримала американське громадянство і чиє прізвище було злегка підправлено, щоб приховати зв'язок з олігархом. Шрікі організувала виплати на суму близько $300 тис. доларів за догляд за дитиною, медичне обслуговування та інші послуги в США, повідомили в Мін'юсті.

За даними американської влади, тріо в цьому році зробило невдалу спробу повернути Вороніну в США для народження другої дитини.

У період з 2018 по 2020 рік Бардакова нібито доручила Шрікі здійснити незаконні транзакції від імені Дерипаски, включаючи доставку великоднього подарунка американській телеведучій і квітів колишньому члену парламенту Канади.

Звинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США, висунуті Дерипасці та двом його соратникам, передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.