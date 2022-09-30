"Енергоатом" відсудив у "Енергоринку" 19 мільярдів

Північний апеляційний госпсуд 27 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу держпідприємства "Енергоринок" і залишив без змін рішення суду, яким було задоволено позов НАЕК "Енергоатом" до "Енергоринку" та вирішено стягнути на користь позивача 18,97 млрд грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Із указаної суми 9,78 млрд грн – заборгованість за придбану електроенергію, а 9,19 млрд грн – інфляційні втрати за період з червня 2001 року по липень 2019 року.

ДП "Енергоринок" до 1 липня 2019 року виконувало функцію оптового постачальника електроенергії. Після того в Україні запущена нова модель оптового ринку електроенергії, яка передбачає ліквідацію ДП "Енергоринок" як єдиного покупця і продавця електроенергії.

За даними "Енергоринку", на 1 травня 2021 року його дебіторська заборгованість (борги учасників ринку перед цим держпідприємством) становила 29,423 млрд грн, а кредиторська заборгованість – 26,975 млрд грн (борг перед учасниками ринку).

У Міненерго заявляли, що намагаються переконати Мінфін випустити ОВДП для погашення заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії до 1 липня 2019 року.

ДП "Енергоринок" за підсумками першого кварталу 2021 року звітувало про збиток 68,7 млн грн. Доходів від реалізації продукції у січні-березні 2021 року компанія не мала, водночас його "інші операційні доходи" становили 49,8 млн грн.

Збиток ДП "Енергоринок" за підсумками 2020 року становив 2,59 млрд грн. За даними компанії, на кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованість контрагентів, що вели діяльність на тодішніх окупованих Росією територіях України – 26,38 млрд грн.