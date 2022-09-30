McDonald’s відкрив зали для відвідувачів у 10 закладах Києва
2 6561
Мережа ресторанів McDonald’s відновила повноцінну роботу 10 закладів у Києві. У них працюють зали та "МакДрайв".
Про це повідомила очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі у Facebook.
"Заклади відкриті відсьогодні в Києві: МакДрайв, зали, експрес вікна. Перша 10-ка, з якої раніше можна було отримати доставку", – зазначила вона.
Так, повноцінну роботу відновили заклади за адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
Як повідомлялося, 20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s.
Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України. Всі вони були закриті з початку повномасштабного російського вторгнення.