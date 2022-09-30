Львівська IT-компанія Intellias придбала аутсорсера Digitally Inspired

Одна з найбільших в Україні ІТ-компаній Intellias придбала сервісну компанію Digitally Inspired, що розробляє продукти для ритейлу. Вона може коштувати до $20 млн.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на учасників угоди.

Більшість співробітників обох компаній перебуває в Україні. Головний офіс Digitally Inspired розташований у Лондоні, розробка – у кількох офісах в Україні, зокрема у Києві.

За даними профільного порталу DOU, в Intellias станом на липень працювало 2630 людей. Об’єднана компанія матиме понад 3000 професіоналів, повідомили в Intellias.

Водночас сторони не розкривають фінансових деталей угоди. За оцінками експертів, до 24 лютого Digitally Inspired міг коштувати $20-30 млн, тепер – ближче до $20 млн.

По завершенню угоди команду Digitally Inspired інтегрують в організаційну структуру Intellias.

Digitally Inspired заснована у 2014-му. Її засновник Олександр Гончарук емігрував до Англії у нульових. Наразі він громадянин Великої Британії. Компанія фокусується на розробці ІТ-систем у галузях роздрібної торгівлі, електронної комерції, охорони здоров’я та авіації. Серед клієнтів – IBM, авіакомпанія VistaJet, що керує флотом бізнес-джетів, та український ритейлер "Копійка".

Львівський Intellias у 2002 році заснували Віталій Седлер та Михайло Пузраков. У 2018-му компанія залучила стратегічні інвестиції від Horizon Capital. Станом на липень 2022-го Intellias посідає девʼяте місце в рейтингу найбільших ІТ-компаній DOU за кількістю співробітників.

"Угода дозволить нам прискорити зростання Intellias, поглибити експертизу в ритейлі та розширити присутність на ринку Великої Британії", – каже співзасновник та СЕО Intellias Віталій Седлер.

Під час повномасштабної війни львівська компанія не відмовилася від експансії. Протягом 2022-го зʼявилися нові офіси в Ужгороді, Польщі, Болгарії, Іспанії, Португалії, Хорватії, Колумбії.