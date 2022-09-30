Сенат США схвалив виділення додаткової допомоги для України на $12 мільярдів

Сенат США (верхня палата Конгресу) ухвалив переважною більшістю голосів проєкт закону про короткострокове державне фінансування, який передбачає, в тому числі допомогу для України у сферах безпеки й економіки на понад $12 млрд.

Голосування відбулося в другій половині дня четверга, передає Укрінформ.

Документ підтримали 72 законодавці, проти висловилися 25 сенаторів.

Законопроєкт необхідний для продовження фінансування федеральних установ США в умовах відсутності затвердженого бюджету на наступний фінансовий рік, який у Сполучених Штатах традиційно починається з 1 жовтня. Він дозволить уряду залишати фінансування на рівні поточного року на тимчасовій основі – до середини грудня, або раніше, якщо Конгрес за цей час ухвалить бюджет на 2023 фінансовий рік.

Серед інших статей документ передбачає понад $12 млрд на безпеку й економічну допомогу Україні в умовах її протистояння агресії РФ.

Як повідомлялося раніше, серед коштів – $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання розкраданню цих матеріалів.

Як повідомлялося, раніше члени Конгресу США погодили включення близько $12 млрд нової допомоги Україні до законопроєкту про тимчасові витрати у відповідь на запит адміністрації американського президента Джо Байдена.

До того президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні $11,7 мільярда нової екстреної військової та економічної допомоги.