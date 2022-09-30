Суд стягнув з підрядника 139 мільйонів за оборудки під час будівництва метро на Виноградар
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Так, прокуратура встановила порушення інтересів держави у зв’язку із нецільовим використанням приватною компанією коштів місцевого бюджету, спрямованих на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до Виноградаря.
"Установлено, що отримані за договором кошти місцевого бюджету призначені для будівництва лінії метрополітену, підрядною організацією всупереч вимог законодавства розміщено на депозитних рахунках в банківській установі, внаслідок чого вказана комерційна установа незаконно збагатилась за рахунок територіальної громади", – йдеться у повідомленні.
Прокуратура до Господарського суду пред’явила позов в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення із комерційної установи вказаних коштів.
Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.