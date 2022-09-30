Нацбанк не бачить підстав для нової девальвації офіційного курсу гривні
Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, підстав для здійснення нової курсової корекції зараз немає.
"Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати основою для курсової корекції, було б явним перебільшенням", – сказав він в інтерв’ю агентству.
Гелетій зазначив, що коли Нацбанк здійснював коригування курсу в липні, то перш за все регулятор вирішував на той час проблему накопичених макроекономічних дисбалансів, тоді як зараз така проблема є неактуальною.
"Ми очікуємо, що в міру згасання психологічного фактора та остаточного вирішення проблеми з дефіцитом (готівкової) валюти ситуація на готівковому валютному ринку покращуватиметься", – додав він.
За його словами, має також збільшуватись позитивний вплив на готівковий ринок від прийнятих Нацбанком у попередні місяці рішень. Зокрема йдеться про надання можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит і про дозвіл банкам збільшити пропозицію готівкової валюти.
"До речі, ми активно відпрацьовуємо інструментарій, який дозволить збільшити зацікавленість громадян та бізнес у заощадженнях у гривні. Зараз ситуація значно краща, ніж у червні та липні", – додав він.
Гелетій зазначив, що впевненість також додає анонсована міжнародна фінансова допомога – близько $10 млрд до кінця року.
Він зазначив, що Нацбанк також сподівається на позитивне рішення щодо розширення екстреної фінансової підтримки від МВФ у рамках інструменту RFI, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько $1,4 млрд США у жовтні, а також очікує рішення щодо затвердження додаткового пакету допомоги Україні на $4, 5 млрд від США.
Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.
Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.
Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.