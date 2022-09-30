Нацбанк не бачить підстав для нової девальвації офіційного курсу гривні

Ситуація на готівковому валютному ринку хоч і схильна до впливу низки тимчасових факторів, залишається контрольованою, тоді як ситуація на безготівковому валютному ринку останнім часом помітно покращала, що призвело до зростання міжнародних резервів.

Про це заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.



За його словами, підстав для здійснення нової курсової корекції зараз немає.



"Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати основою для курсової корекції, було б явним перебільшенням", – сказав він в інтерв’ю агентству.



Гелетій зазначив, що коли Нацбанк здійснював коригування курсу в липні, то перш за все регулятор вирішував на той час проблему накопичених макроекономічних дисбалансів, тоді як зараз така проблема є неактуальною.



"Ми очікуємо, що в міру згасання психологічного фактора та остаточного вирішення проблеми з дефіцитом (готівкової) валюти ситуація на готівковому валютному ринку покращуватиметься", – додав він.



За його словами, має також збільшуватись позитивний вплив на готівковий ринок від прийнятих Нацбанком у попередні місяці рішень. Зокрема йдеться про надання можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит і про дозвіл банкам збільшити пропозицію готівкової валюти.



"До речі, ми активно відпрацьовуємо інструментарій, який дозволить збільшити зацікавленість громадян та бізнес у заощадженнях у гривні. Зараз ситуація значно краща, ніж у червні та липні", – додав він.

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Гелетій зазначив, що впевненість також додає анонсована міжнародна фінансова допомога – близько $10 млрд до кінця року.



Він зазначив, що Нацбанк також сподівається на позитивне рішення щодо розширення екстреної фінансової підтримки від МВФ у рамках інструменту RFI, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько $1,4 млрд США у жовтні, а також очікує рішення щодо затвердження додаткового пакету допомоги Україні на $4, 5 млрд від США.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.