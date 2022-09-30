Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні, – Мінцифри

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроект 5270 про електронне резидентство у другому читанні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як пояснюється, е-резидентство – це спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності.

Зазначається, що після ухвалення законопроєкту іноземці зможуть: отримати статус е-резидента, зареєструватися як ФОП 3 групи без фізичної присутності в Україні, сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від суми доходу, а також відкрити онлайн банківський рахунок для підприємницької діяльності.

"Оподаткування та звітність для е-резидентів будуть автоматизованими. А це сприятиме наповненню державного бюджету України та розвитку цифрового бренду держави", – наголосили в Мінцифри.

Як додав співавтор проєкту закону, перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram, не зможуть бути е-резидентами України громадяни РФ, сособи, внесені в "чорний список" FATF, а також особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Водночас список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає Кабмін.

За словами Железняка, до другого читання був розширений перелік професій е-резидентів з IT-спеціалістів на всіх інших експортерів послуг.

Механізм має запрацювати з 2023 року.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт у першому читанні був схвалений ще в липні 2021 року.