Запаси газу в українських сховищах менше 14 мільярдів кубометрів, – Вітренко

Обсяги газу, накопичені Україною у підземних газосховищах на кінець вересня, становили 13,9 млрд кубометрів.

Про це під час брифінгу повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Зараз маємо вже 13,9 млрд кубометрів газу. Це дозволить нам впевнено увійти в опалювальний сезон. Далі дивитимемося", – сказав він.

Як повідомлялося, у червні Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Для цього Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах та закупівлі газу.

Пізніше, у вересні, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін більше не вимагає від керівництва НАК "Нафтогаз України" забезпечити до 1 жовтня запаси газу у підземних сховищах на рівні не менше 19 млрд кубометрів. Очікується, що вони складуть 14,5-15 млрд кубів газу на цю дату.