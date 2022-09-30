Норвегія готова закрити кордон для російських туристів

Норвегія за необхідності зможе швидко запровадити заборону на в’їзд російських туристів, подібну до тієї, яку нещодавно ввела Фінляндія.

Про це повідомила міністерка юстиції країни Ємілі Енгер Мелль, передає Reuters.



"Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, і зміни можуть відбутися миттєво. До Норвегії прибуло менше людей (із РФ, – ред.) порівняно з Фінляндією, і тут ситуація інша", – сказала вона.



Крім того, Норвегія посилить кордон гелікоптером із датчиками через підвищений ризик незаконного перетину на тлі оголошеної мобілізації в РФ.

Поки що Норвегія залишається єдиною відкритою для російських туристів країною Євросоюзу, яка має сухопутний кордон з Росією.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення про закриття в’їзду громадянам Росії з туристичними візами, у тому числі і з шенгенськими. Рішення набуло чинності з 30 вересня.

Водночас влада країни залишила можливість отримувати візу для роботи та навчання, для лікування, а також відвідування близьких родичів. Під близькими родичами маються на увазі, зокрема, діти, батьки, бабусі та дідусі. В особливу групу виділено дипломатичних працівників та членів їхніх сімей, а також представників російської опозиції. При цьому рішення щодо кожного, хто має намір в'їхати в країну, розглядаються індивідуально.

Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами.

Як повідомлялося, із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.