Перший в Україні біометан готують до продажу у ЄС

"Регіональна газова компанія" (РГК), "Галс Агро" та нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи.

Про це повідомляє пресслужба РГК.

Зазначається, що три компанії досягли домовленості про сприяння продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP). Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку.

"Ми поступово розвиваємо свій проєкт і наразі виходимо на фінальну стадію – планування продажу біометану до ЄС, що дасть нам змогу стабільно працювати та планувати розширення обсягів виробництва", – зазначив Сергій Кравчук, директор "Галс-Агро" – першого виробника біометану в Україні.

Водночас, наголошується, що меморандум закладає підґрунтя для продажу біометану в Європу для інших виробників цього газу. Це перша домовленість між усіма – від виробника, покупця, а також сторони інфраструктури.

"Зараз ми продаємо приблизно 10% біометану в Європі і плануємо нарощувати обсяги. Ми були першими, хто продавав біометан з Норвегії, Швеції та Данії. Тепер черга за біометаном з України", – сказав Барт Весселінк, Chief Financial and Risk Officer, STX Commodities B.V.

РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії "Галс Агро" до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

Нагадаємо, що крім чернігівського проєкту "Регіональна газова компанія" підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.

STX Commodities B.V. – європейський трейдер, заснований у 2005 році, який надає доступ до екологічних рішень як відновлювані джерела енергії, біопалива, біометану, енергоефективність та вуглецеві ринки. Штаб-квартира розташована у Амстердамі, регіони присутності поширюються на Європу, Америку, Азиатсько-Тихоокеанський регіон.

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Проєктні центри компанії, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.