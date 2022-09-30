Підвищення пенсій у 2023 році не планується, – Мінсоцполітики
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського телемарафону, передає НВ.
"У 2021 році ми планували кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати – збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум", – сказав він.
Водночас Мінсоцполітики не гарантує підвищення пенсій у 2023 році – їх не передбачено в бюджеті. Фінансування армії, безпеки та оборони – пріоритет номер один в бюджеті.
"Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати", – додав Музиченко.
Фінансування видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн, і на пенсії піде більше 25% – це 233 млрд грн.
Він додав, що на 2023 рік планується загальне підвищення соціальних стандартів на 5,4%, і це через невизначеність через війну.
"Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", – пояснює заступник голови Мінсоцполітики.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік". У ньому не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 грн.