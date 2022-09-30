Підвищення пенсій у 2023 році не планується, – Мінсоцполітики

Уряд України регулярно індексує та підвищує пенсію і виплати для найвразливіших представників населення. Утім, у 2023 році через війну питання про підвищення пенсій буде непростим.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час всеукраїнського телемарафону, передає НВ.

"У 2021 році ми планували кілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, і з 1 жовтня відбудуться перерахунки, пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати – збільшується мінімальна пенсія за віком для непрацюючих людей, які досягли 65 років, мають повний страховий стаж, а також для інших категорій. Наступний етап цього року передбачений з 1 грудня, коли збільшиться прожитковий мінімум", – сказав він.

Водночас Мінсоцполітики не гарантує підвищення пенсій у 2023 році – їх не передбачено в бюджеті. Фінансування армії, безпеки та оборони – пріоритет номер один в бюджеті.

"Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати", – додав Музиченко.

Фінансування видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн, і на пенсії піде більше 25% – це 233 млрд грн.

Він додав, що на 2023 рік планується загальне підвищення соціальних стандартів на 5,4%, і це через невизначеність через війну.

"Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити. Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення", – пояснює заступник голови Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня затвердив проєкт закону "Про державний бюджет на 2023 рік". У ньому не передбачено підвищення соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року залишиться на рівні 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 грн.