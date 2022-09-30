Кабмін спростить доступ найбільших торговельних мереж до пільгових кредитів

Кабінет міністрів спростить доступ рітейлерів до пільгових кредитів за програмою "5-7-9%".

Про це йшлося на зустрічі першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко та голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим з представниками Асоціації рітейлерів України (АРУ) та найбільших торгових підприємств, передає пресслужба Мінекономіки.

"Торговельні компанії, як і підприємства інших галузей, зазнали великих збитків з початку війни та потребують обігових коштів і коштів на відновлення. Ми домовились, що уряд максимально допоможе рітейлу з кредитуванням за програмою "5-7-9". Також вирішимо питання, які заважали долучатися до програми середньому рітейлу", – зазначила Свириденко.

Згідно із повідомленням, під час заходу було порушено питання розрахунків рітейлу з постачальниками за товари, що мають істотну соціальну значущість.

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Так, у лютому 2022 року уряд встановив максимальний строк (не пізніше 10 календарних днів) здійснення розрахунків за поставлені продовольчі товари вітчизняного виробництва.

"Відтак, виробники та їх асоціації скаржаться на зростання заборгованості за постачання продукції торговельним мережам. Своєю чергою представники мереж вказують на брак обігових коштів для сплати за товар в стислі терміни. Як було зазначено під час зустрічі, ритейл та постачальники/виробники мають спільно вийти на оптимальні терміни розрахунків, які влаштовували б усі сторони", – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Крім того, під час зустрічі рітейлери запропонували уряду розглянути можливість закріплення за підприємствами галузі квоти у 5% на бронювання працівників та скасувати державне регулювання роздрібних цін на продовольчі товари.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін вніс зміни до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" на час воєнного стану, збільшивши максимальну суму кредиту для роздрібних торговельних мереж з 60 млн грн до 1 мільярда гривень.