Найбільша газова компанія Греція знайшла альтернативне джерело газу замість російського

Найбільша газова компанія Греції DEPA Commercial досягла угоди з французькою TotalEnergies про постачання зрідженого природного газу протягом зими, якщо це буде необхідно в разі припинення газових поставок з РФ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики Греції, передає Ekathimerini.

Угода передбачає, що що TotalEnergies надаватиме Греції по два вантажі ЗПГ щомісяця протягом п’яти місяців, до березня 2023 року. Ці обсяги становлять близько сьомої частини річного споживання газу Греції (70 терават-годин у 2021 році) і, за даними компетентних джерел, заміщають майже 100% імпорту російського газу не тільки для DEPA, але і для країни в цілому.



DEPA імпортує у "Газпрому" близько 2 млрд кубометрів газу на рік за довгостроковим контрактом, тоді як обсяги, що імпортуються іншими компаніями, складають 1 млрд кубометрів.



За оцінками Bloomberg, аварія на "Північних потоках" збільшує потреби Європи в ЗПГ на 90%.



Зараз Греція отримує російський газ через трубопровід "Турецький потік", який також здійснює постачання до Угорщини через Сербію.



Афіни намагаються зменшити свою залежність від російського газу, збільшуючи імпорт ЗПГ, відновлюючи кілька вугільних електростанцій, а також плануючи перевести деякі газові станції на дизель.

Як повідомлялося, оператор "Турецького потоку" повідомив про відкликання ліцензії через санкції ЄС проти РФ.