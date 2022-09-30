Нацбанк дозволив компаніям переказувати валюту за кордон для утримання філій

Національний банк дав змогу підприємствам переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном за умови одночасного дотримання низки умов.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ №211 від 29 вересня, передає пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про наступні умови:

такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;

щомісячний обсяг переказів не має перевищувати четвертої частини від загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;

перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти.

"Із огляду на те, що відповідні перекази здійснюватимуться бізнесом за рахунок наявної іноземної валюти, відповідний дозвіл не чинитиме тиску на міжнародні резерви України, але водночас сприятиме поліпшенню умов роботи українського бізнесу з просування власних товарів на зовнішніх ринках", – пояснили у Нацбанку.

Як повідомлялося, на початку вересня Національний банк дозволив бізнесу сплатити відсотки за зовнішніми зобов’язаннями за період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року для створення сприятливих умов для домовленостей з кредиторами.