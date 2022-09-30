Видатки держави за програмою пільгових кредитів для бізнесу зростуть до 16 мільярдів на рік

У проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, нардеп від "Слуги народу" Леся Забуранна, інформує пресслужба парламенту.

"На програму закладено понад 16 млрд гривень. Паралельно на додаткові різноманітні грантові підтримки, зокрема й для фермерів, закладено майже 1,5 млрд гривень", – повідомила Забуранна.

Водночас вона визнала, що у бюджеті на 2023 рік наразі не передбачено збільшення як мінімальної заробітної плати, так і прожиткового рівня.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.