Обсяг непрацюючих кредитів зріс за місяць ще на 5 мільярдів, – НБУ

Кредитний портфель українських банків за серпень 2022 року зменшився на 1,1% – до 1,198 трлн грн, водночас обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 1,4% або на 5 млрд грн – до 368,68 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у серпні зросла до 30,77% з 30,01% місяцем раніше.

За даними НБУ, за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі зменшився на 0,6% – до 893,67 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 1% – до 320,74 млрд грн). Водночас портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,2% – до 247,78 млрд грн (NPL у ньому зріс на 4,2% – до 47,69 млрд грн).

При цьому обсяг міжбанківських кредитів упав на 14% – до 28,61 млрд грн (NPL зберігся на рівні 4,47 млн грн).

Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, зменшився на 0,5% – до 28,22 млрд грн (NPL зріс на 1% – до 246 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками серпня частка NPL у портфелі кредитів, виданих корпоративному сектору, зросла на 0,56 відсоткового пункта (в.п.) – до 35,89%, кредитів населенню – на 1 в.п., до 19,25%, міжбанківських кредитів – скоротилася на 0,01 в.п., до 0,02%, а кредитів органам держвлади – на 0,01 в.п., до 0,87%.

У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без "Приватбанку") за серпень зменшився на 2,5% – до 364,64 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 1,6% – до 112,3 млрд грн). Водночас, кредитний портфель "Приватбанку" зріс на 0,12% – до 267,28 млрд грн (NPL – на 0,12%, до 179,76 млрд грн).

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Кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць зменшився на 1,4% (до 341,89 млрд грн), а з приватним – на 0,09% (до 223,29 млрд грн). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 5,1% (до 43,07 млрд грн), а у приватних банках – на 2,2% (до 33,4 млрд грн).

Таким чином, за підсумками серпня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без "Приватбанку") зросла на 1,3 в.п. (до 30,8%), а у "Приватбанку" зросла на 0,2 в.п. (до 67,26%). Частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 0,8 в.п. (до 12,6%), у банках із приватним – на 0,3 в.п. (до 14,96%).

Як повідомлялося, обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України зріс у липні на 24,2 млрд грн – до 363,68 млрд грн. У підсумку частка непрацюючих кредитів станом на 1 серпня зросла до 30% порівняно 29,7% станом на 1 липня.

Водночас кредитний портфель українських банків за липень 2022 року скоротився на 6% – до 1,212 трлн грн.