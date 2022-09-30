Країни Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, – Reuters
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.
За словами співрозмовників агентства, посли усіх 27 країн ЄС у Брюсселі в п’ятницю обговорили пропозицію Єврокомісії про запровадження нових санкції та попередньо схвалили їх, остаточне затвердження цього пакету санкцій очікується наступного тижня.
Всім 27 країнам ЄС потрібна одностайність для введення санкцій, і у випадку розбіжностей у поглядах це питання буде передано на зустріч національних лідерів блоку, яка відбудеться у Празі 6-7 жовтня.
Агентство зауважує, що наразі Угорщина є найбільш гучним противником запровадження нових санкцій ЄС проти Росії.
Як повідомлялося, 28 вересня Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.
Водночас ЄС додатково обмежить експорт до Росії високотехнологічної продукції, яка необхідна для російських військ. Крім того, будуть розширені санкційні списки проти причетних до російської агресії фізичних та юридичних осіб.