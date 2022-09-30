Країни Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, – Reuters

Країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії за ведення війни проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників агентства, посли усіх 27 країн ЄС у Брюсселі в п’ятницю обговорили пропозицію Єврокомісії про запровадження нових санкції та попередньо схвалили їх, остаточне затвердження цього пакету санкцій очікується наступного тижня.

Всім 27 країнам ЄС потрібна одностайність для введення санкцій, і у випадку розбіжностей у поглядах це питання буде передано на зустріч національних лідерів блоку, яка відбудеться у Празі 6-7 жовтня.

Агентство зауважує, що наразі Угорщина є найбільш гучним противником запровадження нових санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомлялося, 28 вересня Європейська комісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме заборону на імпорт російської продукції вартістю 7 мільярдів євро на рік та запровадження законодавчого підґрунтя для обмеження цін на нафту з Росії.

Водночас ЄС додатково обмежить експорт до Росії високотехнологічної продукції, яка необхідна для російських військ. Крім того, будуть розширені санкційні списки проти причетних до російської агресії фізичних та юридичних осіб.