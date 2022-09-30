Кабмін вдвічі збільшив компенсації за надання житла переселенцям

Кабінет міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 30 вересня, ухвалив рішення вдвічі підвищити розмір компенсацій українцям, які надали житло переселенцям.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні на своєму засіданні уряд схвалив постанову, згідно з якою вже від завтра, 1 жовтня, збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", – йдеться у повідомленні.

Ця програма передбачає державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій чи зон проведення воєнних (бойових) дій. Починаючи із жовтня власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць.

"Це стало можливим завдяки оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що при нарахуванні субсидій така компенсація не буде враховуватися як отриманий дохід.

За даними Мінрегіону, уряд також розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять ВПО. Таке право матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації й інші, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.