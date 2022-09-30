США очікують від України синхронізації санкцій, включно з "Альфа-Банком", – посол

США очікують, що українські санкції будуть синхронізовані, включно з обмеженням проти "Альфа-Банку".

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

"Найважливішою є синхронність санкції у країнах G7 та ЄС – тобто там, де вони найбільш відчутні. Але для наших партнерів важливо й те, щоб ми накладали санкції на російських урядовців і так далі. Вони чекають, що усі наші санкції теж будуть синхронізовані й віддзеркалені", – сказала Маркарова.

За словами Маркарової, зараз "цей процес набирає обертів".

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"Ви бачите, що в нас уже ухвалений законопроєкт, який ще більш важливий через можливість вилучення активів на користь держави", – зазначила вона.

На уточнююче запитання щодо роботи "Альфа-Банку" в Україні попри те, що той перебуває під санкціями США, Маркарова відповіла, що "всі причетні до цієї агресії, фізичні особи, військові, бізнес, олігархи – всі безумовно повинні бути санкціоновані. Всюди. І в Україні також".

Нагадаємо, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".