Україна та Норвегія планують розширити співпрацю в енергетичній сфері

Україна відкрита для співпраці з норвезькими партнерами щодо співпраці в проєктах з відновлення та відбудови енергетичного сектору.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з представниками посольства Норвегії та провідних норвезьких компаній.

Сторони обговорили посилення співпраці між Україною та Норвегією, зокрема в галузі відновлюваної енергетики та газопостачання.

"Ми заохочуємо наших міжнародних партнерів і бізнес почати розробку проєктів вже зараз, щоб бути готовими розпочати їх реалізацію, щойно ми виженемо ворога з нашої землі", – сказав Галущенко.

Під час зустрічі представники норвезьких енергетичних компаній презентували своє бачення розвитку енергетичного сектору через його відбудову на базі сучасних технологій.

В умовах аварій на газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", а також запуску газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, питання диверсифікації поставок набуває великого значення.

З огляду на це Україна зацікавлена в посиленні співпраці з Норвегією щодо газопостачання, наголосив Галущенко. Він подякував уряду Норвегії за готовність надати Україні допомогу для закупівлі газу на опалювальний сезон.

Галущенко також подякував норвезькій стороні за надану допомогу для відновлення енергетичного сектору України. До України вже надійшло чотири вантажі гуманітарної допомоги із Норвегії, яка включає зокрема комплектні розподільчі пункти.

Заступник голови місії, радник Посольства Королівства Норвегія в Україні Александра Вацко запевнила, що Норвегія буде продовжувати підтримку України, зокрема в енергетичному секторі.