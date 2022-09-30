Запаси газу в сховищах Європи досягли 88%

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) Європи перевищили 95 млрд кубометрів за максимальної місткості приблизно 108 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE), передає enkorr.

Запаси газу у сховищах Європи на 28 вересня зросли до 88,25% – на 2,08 процентного пункту (п.п.) вище, ніж у середньому на цю дату за останні п'ять років. Наразі в них знаходиться 95,1 млрд кубометрів газу. Максимальна місткість європейських газових сховищ, згідно з даними GIE, становить 107,7 млрд кубометрів.

Проте середні темпи заповнення ПСГ у вересні – мінімальні з весни (лише близько 0,29 п. п. на добу). Раніше країни ЄС зобов'язалися заповнити ПСГ щонайменше на 80% до зими 2022-2023 років і на 90% до всіх наступних зимових періодів. При цьому "Газпром" попереджав, що навіть близькі до максимальних запаси газу в ПСГ великих європейських країн не гарантують їм надійного проходження осінньо-зимового періоду.

Найбільший рівень заповненості сховищ відзначається зараз у Португалії й Польщі (рівні запасів 100% і 98,08% відповідно). Також серед лідерів за рівнем запасів Франція (96,68%), Данія (94,99%) і Швеція (92,93%). ПСГ Німеччини наповнені на 91,28%, Іспанії – на 89,74%, Італії – на 90,25%, Нідерландів – на 90,66%, Чехії – на 85,7%, Словаччини – на 87,14%, Бельгії – на 91,55%.

Як повідомлялося, обсяги газу, накопичені Україною у підземних газосховищах на кінець вересня, становили 13,9 млрд кубометрів.

у червні Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Для цього Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах та закупівлі газу.

Пізніше, у вересні, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін більше не вимагає від керівництва НАК "Нафтогаз України" забезпечити до 1 жовтня запаси газу у підземних сховищах на рівні не менше 19 млрд кубометрів. Очікується, що вони складуть 14,5-15 млрд кубів газу на цю дату.