Терористи ДНР оголосили про конфіскацію майна Ахметова та Курченка

Підконтрольні Росії ватажки терористичної організації ДНР оголосили про "конфіскацію" майна 142 осіб на окупованій території Донецької області України.

Відповідно до виданого ватажками терористів "документа", йдеться про "конфіскацію" всієї власності та нерухомості українських бізнесменів та політиків, включно із прихильниками проросійського курсу, повідомляє РБК.

Зокрема, до переліку увійшли голова забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка, лідер української Комуністичної партії Петро Симоненко, мільярдер Рінат Ахметов, колишній віце-прем'єр і секретар РНБО Андрій Клюєв та відомий причетністю до корупційних схем оточення Віктора Януковича бізнесмен Сергій Курченко.

Як повідомлялося, Курченко до минулого року контролював низку великих металургійних, хімічних та енергетичних заводів на окупованому Донбасі, а його компанія "Газ-Альянс" монополізувала видобуток вугілля в регіоні. Водночас проти Курченка розслідує цілу низку справ українська прокуратура, однак жодна з них не доведена до кінця.