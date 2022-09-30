Кабмін передав координацію санкцій колишній заступниці Єрмака

Кабінет міністрів України поклав питання координації роботи щодо формування та реалізації державної санкційної політики на першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 30 вересня.

Зокрема, внесено зміни до постанови Кабміну від 25 березня 2020 року №274 "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України".

Також включено питання координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики до компетенції першого віце-прем’єр-міністра України, міністра економіки.

Водночас згадане питання виключено із компетенції віце-прем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цю посаду наразі обіймає Ірина Верещук.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єром – міністром економіки України. З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі Президента на посаді заступника його керівника Андрія Єрмака.