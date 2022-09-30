Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії (оновлено)

Велика Британія внесла до санкційного списку голову центробанку РФ Ельвіру Набіулліну та розширив санкції проти Росії у відповідь на незаконну анексію українських територій.

Як повідомляється на сайті британського уряду, санкції проти Набіулліної запроваджено за підтримку російського режиму на посаді голови ЦБ РФ.

Крім того, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії в відповідь за незаконну анексію українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей після фіктивних референдумів.

Санкції покликані позбавити Росію доступу до ІТ-консультацій, архітектурних, рекламних, аудиторських, інженерних послуг та юридичних консультаційних послуг для комерційної діяльності.

У повідомленні зазначається, що 85% усіх юридичних послуг РФ імпортує з країн Великої сімки, на Велику Британію припадає 59% цього імпорту.

Також заборонено експорт майже 700 товарів з Великої Британії до Росії.

"Список включає сотні товарів, які мають вирішальне значення для виробництва в російському виробничому секторі, причому минулого року імпорт із Великобританії склав понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів", – йдеться у повідомленні.

"Великобританія рішуче засуджує заяву Путіна про незаконну анексію території України. Ми ніколи не визнаємо результатів цих фіктивних референдумів чи будь-якої анексії української території. Російський режим має бути притягнутий до відповідальності за це огидне порушення міжнародного права. Ось чому ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити економічний тиск через нові заборони послуг", – прокоментував рішення міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.