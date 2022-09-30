США запровадили санкції проти голови центробанку Росії та російських депутатів

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків 14 представників військово-промислового комплексу Росії, а також 278 російських депутатів за спробу анексувати суверенну українську територію.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну США, до санкційного списку внесено ряд представників російського фінансового керівництва.

Зокрема, санкції запроваджено щодо голови центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, її першої заступниці Ольги Скоробогатової.

До санкційного списку також потрапили віце-прем’єр РФ Аолександр Новак, а також близькі родичі міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу, голови Нацгвардії РФ Віктора Золотова, спікера російського парламенту Валентини Матвієнко, прем'єр-міністра РФ Міхаіла Мішустіна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, заступника Раднацбезу РФ Дмітрія Мєдвєдєва.

Крім того, додаткові санкції запроваджено до 169 членів Ради Федерації РФ та 109 членів російської Держдуми.

Своєю чергою Міністерство торгівлі США оприлюднило попередження про підвищені ризики встановлення обмежень за підтримку російської армії, а також внесло 57 компаній до Списку організацій за порушення експортного контролю США. Зокрема, до списку внесено організації з мережі російської компанії "Радіоавтоматика", які використовувалися для обходу санкцій, а також китайська компанія Sinno Electronics Co. та вірменська компанія Taco, які постачали їй обладнання.