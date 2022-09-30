У Верховні Раді немає голосів за легалізацію медичного канабісу, – голова комітету

У Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для підтримки законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Про це в ході "круглого столу" заявив очільник парламентського комітету охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашими розрахунками ми сьогодні не маємо достатньо голосів, щоб підтримати цей проєкт", –- сказав депутат.

Водночас Радуцький зазначив, що за мінімальними оцінками, до 24 лютого 2022 року допомоги за призначенням медичного канабісу потребувало не менше 2-3 мільйонів українців, однак з початком війни в країні ця кількість значно зросла.

"Ми розуміємо: зараз, під час збройної агресії, ця кількість становить вже не 2-3 млн. Ми вважаємо, що це 5-7 млн. Після нашої перемоги, думаю, це буде до 50% громадян України, які потребуватимуть допомоги медканабісом", – сказав депутат.

Радуцький пояснив, що препаратів на основі медичного канабісу, зокрема, потребує військова медицина, адже такі препарати зараз є одними із визнаних у світі ефективних методів лікування ПТСР.

Читайте також: Кабмін схвалив законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Як повідомлялося, у червні профільний парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти урядовий законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових та промислових цілях, для створення умов розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих у результаті війни. Однак на голосування у парламенті цей документ не виносився.

Нагадаємо, згідно з опублікованими партією "Слуга народу" попередніми результатами опитування "5 питань від президента", проведеного під час місцевих виборів восени минулого року, легалізацію каннабісу з медичною метою підтримали 64,88% респондентів, проти виступили 29,53% опитаних.

Однак Верховна Рада в липні 2021 року відправила на доопрацювання законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (законопроєкт №5596).