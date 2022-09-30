Міжнародні партнери профінансували 56% видатків держбюджету, – Гетманцев

Станом на 28 вересня міжнародні партнери забезпечили 55,8% від загального фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"На 28 вересня партнери забезпечили 55,8% від загального фінансування бюджету з початку війни. За останній місяць (порівняно з 30 серпня) це співвідношення не змінилось. За цей час надходження зовнішньої допомоги становило в середньому $2,7 млрд на місяць за 7 повних місяців війни", – зазначив Гетманцев.

За його словами, станом на 28 вересня серед зовнішніх джерел найбільша частка припадає на грантову підтримку США ($8,49 млрд, або чверть усього фінансування). Втім, це менше, ніж емісія коштів Національним банком України.

Водночас Гетманцев додав, що протягом місяця (30 серпня – 28 вересня) надходження зовнішньої допомоги на фінансування держбюджету становило лише $1,5 млрд (порівняно із $4,6 млрд у серпні).

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну, Україна у вересні отримала близько $2 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету порівняно з $4,69 млрд у серпні, $2,75 млрд у липні та $3,37 млрд у червні.

Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд – від США, $15 млрд – від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

У 2021 році щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд.