Кабмін перерозподілив 47 мільйонів на виплати звільненим із полону українцям та тим, хто ще в неволі

Кабінет міністрів України перерозподілив майже 47 млн грн на забезпечення виплат звільненим із полону українцям та тим, хто ще в неволі.