Відновлення медичної системи України після війни коштуватиме щонайменше 14,6 мільярда євро, – МОЗ

Аби відновити медичну систему від наслідків війни, Україні знадобиться від 14,6 млрд до 20 млрд євро.

Такі цифри озвучив заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко під час виступу на Healthcare Facilities Symposium & Expo, що проходить у США.

Яременко зазначив, що при цьому масштабний процес відновлення має розпочатися вже зараз, щоб у найкоротші терміни відбудувати медичну інфраструктуру та відновити доступ населення до необхідних медичних послуг.

Яременко зазначив, що понад сім місяців війни не було жодного дня, щоб Росія не завдавала ударів українській медичній системі. Із моменту повномасштабного вторгнення країна-терорист вбила 23 українських медики та ще 61 поранила. Також окупанти пошкодили або повністю зруйнували 1 035 медичних закладів.

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"Це цифри втрат за сім місяців війни, у які складно повірити. Але ще важче повірити, що все це відбувається у 2022 році в самому центрі Європи. Попри це, кожен день Україна демонструє світові приклад надзвичайної незламності. Навіть у війну ми працюємо над Планом відновлення медичної системи, залучаємо ресурси для відбудови та відновлюємо пошкоджені лікарень. Адже ні в кого немає сумніву в тому, що Україна переможе, і необхідно розпочати її відбудову якомога раніше. Попередньо, на відновлення медичної системи, яку своїми кулями та ракетами понівечила Росія, нам потрібно від 14,6 млрд євро", – розповів він.

Україна й надалі розраховує на підтримку міжнародних партнерів, які активно долучаються до відбудови медичної інфраструктури в регіонах, де вона зазнала найбільших втрат.

Яременко також нагадав, що наразі МОЗ втілює в життя наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень. Тому всі медичні заклади будуть відновлюватися з урахуванням госпітального планування.