США наступного тижня оголосять про нову військову допомогу Україні, – Білий дім

США наступного тижня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні, який допоможе відбивати повномасштабне вторгнення Росії.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу, передає Європейська правда.

"Раніше цього тижня ми анонсували значний новий пакет допомоги на понад $1 млрд для України, до якого входять 18 HIMARS, як частина наших довгострокових зусиль зі зміцнення українських Збройних Сил на прийдешні роки. І ми очікуємо, що наступного тижня оголосимо про чергове виділення негайної військової допомоги", – сказав Салліван.

Як повідомлялося, із січня 2021 року США виділили Україні близько $16,9 млрд допомоги у сфері безпеки. Із 2014 року США виділили Україні близько $19 млрд, а від початку широкомашстабного вторгнення РФ – понад $16,2 млрд.