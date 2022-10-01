Байден підписав закон про допомогу Україні на $12 мільярдів

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ, а також передбачає виділення $12,3 млрд допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 року для продовження проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Закон набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.

Як повідомлялося раніше, серед коштів – $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання розкраданню цих матеріалів.

Нагадаємо, днями США оголосили про надання Україні військової допомоги ще на $1,1 млрд.