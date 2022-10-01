"Газпром" скорочує поставки газу Молдові на 30%

Російський "Газпром" з жовтня скорочує поставки газу в Молдову на 30%.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку країни Андрій Спину, передає NewsMaker.

За його словами, російська компанія підтвердила постачання лише 5,7 млн кубометрів газу на день для обох берегів Дністра, тоді як раніше обсяг становив 8,06 млн кубометрів.

"Moldovagaz отримав часткове підтвердження постачання газу у жовтні. Повторюється ситуація жовтня минулого року, коли постачання також скоротили на 30%. Різниця в тому, що цього року ми маємо контракт, якого треба дотримуватися", – зазначив Спину.

Раніше президентка Молдови Мая Санду допускала, що Росія з 1 жовтня може зупинити поставки газу країні.

Як повідомлялося 1 листопада 2021 року набув чинності п'ятирічний договір на постачання газу до Молдови. Відповідно до договору, ціна формуватиметься щоквартально, з урахуванням цін на нафту та газ за останні дев'ять місяців. У той же час протокол про продовження контракту на п'ять років передбачає проведення аудиту в "Молдовагазі". Аудит мав бути проведений на початку 2022 року, а звіт аудиторів мав бути затверджений наглядовою радою "Молдовагазу" до 1 травня 2022 року.

У квітні Молдова повідомила "Газпрому", що не змогла укласти контракт із іноземною компанією на проведення аудиту боргу "Молдовагаз" в обумовлені терміни. Йдеться про борг на суму до $700 млн, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". Про таку суму повідомляє РФ, Молдова із нею не погоджується.