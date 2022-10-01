Олігархи, чиновники, пропагандисти: РНБО затвердила санкції проти 3600 осіб та компаній з РФ
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зокрема у списку фігурують:
- діти та родичі президента РФ Владіміра Путіна та його близького оточення;
- представники регіональних еліт та влади РФ;
- олігархи та їхнє близьке оточення;
- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
- високопосадовці державних корпорацій;
- представники вищого керівного складу збройних сил РФ;
- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.
Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – так званих "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.
Санкції запроваджені й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.
Раніше пакети санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко та подані Службою безпеки до РНБО.
Як повідомлялося, РНБО 30 вересня ухвалила рішення щодо застосування санкцій до "значних фізичних та юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів".