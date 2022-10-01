Україна наступного року може відмовитися від газу для опалення, – голова "Нафтогазу"

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення, і позитивний досвід у цьому напрямку демонструє Житомир.

Про це під час брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проєктами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У даному випадку – це біомаса та RDF (refuse derived fuel, тверде вторинне паливо, фактично – побутове сміття, – ред.). Це економічно та екологічно вигідно", – зазначив Вітренко.

За його словами, йдеться про будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Їхня загальна потужність становитиме 50 мегават. Для цього залучають кошти від міжнародних партнерів.

Вітренко додав, що "Нафтогазу" економічно вигідніше допомогти зараз запустити такі проєкти, ніж імпортувати газ навіть на цей опалювальний сезон.

"Ми хочемо встановлювати обладнання, яке потім буде працювати багато років на місцевій сировині, а це розвиток місцевого бізнесу і створення робочих місць", – додав очільник НАК.

Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону.